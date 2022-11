Dermatólogo de la Clínica Dávila sobre exposición solar: “Lo ideal es ponerse el protector media hora antes de salir”

En el Ciudadano ADN estamos atentos al cuidado de las personas, por eso conversamos con el dermatólogo de la Clínica Dávila, Andrés Lehman, quien nos explicó cómo proteger nuestra piel ante una mayor exposición al sol. Esto de cara a una semana que se pronostica calurosa.

A pesar de que en los últimos días hubo un pasajero frente de mal tiempo, el experto aseguró que es importante cuidarse. “Cuando comienza la época de primavera verano, el sol tiene una posición respecto a la Tierra que es más vertical. Entonces la cantidad de radiación es mayor, y la radiación ultravioleta (que es la dañina) logra atravesar las nubes también”, comenzó diciendo Andrés Lehman.

La importancia del protector solar

¿Y cómo protegerse de una exposición al sol dañina? De acuerdo al dermatólogo, “lo ideal es ponerse el protector solar media hora antes de salir”. “Si uno va a estar en una actividad en que va a estar expuesto directamente al sol, entonces hay que reaplicarse el protector cada dos horas”, señaló.

“Si la exposición no va a ser frecuente al sol, hay que reaplicarse cada cuatro horas. Es importante seleccionar los protectores solares. Hay líneas dermatológicas de muy buena calidad y muy buenas texturas”, añadió.

En cuanto al uso de bronceadores, el doctor Lehman dijo que “la recomendación hoy día es que nunca nadie intente broncearse”.

“Cada vez que hay bronceado en la piel hay daño. Hay envejecimiento, más riesgo de cáncer de piel y todos los efectos negativos que puede producir el sol”, explicó.

El problema de la vitamina D

Mucho se ha dicho en el último tiempo sobre que Chile se ha erigido como uno de los países con índices más bajos de vitamina D, la que está asociada directamente con el sol.

Ante esta situación, el profesional de la salud dijo que “la vitamina D se absorbe y necesita un poco de la radiación solar para transformarse en la vitamina que es disponible, que sirve”.

“La exposición que uno necesita para transformar esa vitamina es muy baja, no necesita estar exponiendo sobre todo la cara. Con un poquito en los antebrazos y las piernas bastaría. No hay que acostarse al sol, no hay que exponerse y no hay que dejar de usar el protector solar por lo mismo”, aseguró el experto.