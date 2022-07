“Una pequeña fracción del cosmos”: revelan la primera imagen del telescopio espacial James Webb

Luego de una larga espera, desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartieron la primera imagen oficial captada desde el telescopio James Webb entregando una nueva visión del espacio.

Si bien se trata de un anticipo de la publicación completa que será este martes 12 de julio, es un hito en la historia del descubrimiento espacial.

A pesar de que ya se han viralizado otras fotografías captadas por el telescopio, todas fueron parte de su fase de pruebas y ajuste de los instrumentos.

De ahí viene la importancia de la publicación que hacen desde Estados Unidos. Hay que recordar que el James Webb fue puesto en órbita a finales del año 2021.

Bajo el marco de un acto oficial en la Casa Blanca, Joe Biden mostró el pequeño adelanto de los documentos oficiales que se publicarán desde la NASA.

Se trata de la imagen “más profunda y nítida jamás capturada del universo primitivo (…) muestra galaxias que alguna vez fueron invisibles para nosotros”.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022