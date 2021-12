Este sábado fue puesto en órbita James Webb, el telescopio espacial más grande de la historia

El más grande telescopio espacial fue puesto en órbita este sábado 25 de diciembre. Se trata del James Webb, un cohete que costó US$10.000 millones y que tendrá como misión llegar hasta las primeras estrellas que existieron en el universo.

El punto de despegue fue el puerto espacial Kourou, en la Guayana Francesa, al norte de Latinoamérica.

El James Webb posee un espejo de 6,5 metros de ancho y cuatro otros instrumentos de alta sensibilidad, que serán usados para intentar detectar luz que, en teoría, ha estado viajando por el espacio por 13.500 millones de años. El premio Nóbel y científico senior del proyecto James Webb, John Mather, contó a BBC que el registró “solo serán pequeños puntos rojos”.

En el mismo medio inglés, un científico de la NASA, el organismo a cargo de liderar la puesta en órbita del James Webb, señaló: “creemos que debería haber estrellas o galaxias, o agujeros negros de pronto comenzando 100 millones de años después del Big Bang. No debe haber muchas para encontrar en ese tiempo pero el telescopio Webb puede verlas si están ahí… y si tenemos suerte”.

Por su parte, la astrónoma Rebecca Bowler, de la Universidad de Oxford y miembro del equipo del instrumento NIRSpec del telescopio Webb, señaló al mismo medio: “la misión de Webb es sobre la formación de todo; es el argumento de ‘todos estamos hechos de polvo de estrellas’. Es acerca de la formación del primer átomo que existió. Es absolutamente increíble para mi que podamos observar ese proceso mientras ocurre”.

IT’S LAUNCH DAY! 🥳

In just a few hours from now, the James Webb Space Telescope will launch into space. This will be an historic launch!

The launch window opens at 13:20 CET and closes 32 minutes later. Let’s light this candle! 🚀 pic.twitter.com/kwdSY7v72I

— Everything ESA (@EuropeSpace360) December 25, 2021