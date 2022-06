Ingeniero de Google fue desvinculado tras asegurar que un chatbot desarrolló emociones

Un exingeniero de Google afirmó que un programa de inteligencia artificial desarrolló consciencia sobre sí mismo, luego de sostener una profunda conversación con la herramienta de chateo LaMDA que aún no sale al mercado.

Se trata de Blake Lemoine (41), quien fue desvinculado de la empresa de tecnología tras romper la política de confidencialidad corporativa. El ingeniero trabajaba para Alphabet Inc. de Google cuando, tras chatear con un robot con inteligencia artificial a modo de prueba, publicó en Cajundiscordian la transcripción del supuesto intercambio.

En él, el ingeniero reconoció la naturalidad, la fluidez y la profundidad del programa especializado en lenguaje avanzado, el cual desarrolla a partir de la información almacenada por Google. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron las respuestas de la herramienta, quien se refirió a sí misma como “una persona como todos”.

“Si no supiera qué es exactamente, quién es este programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que se trata de un niño de siete u ocho años que sabe de física”, afirmó el experto.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB

— Blake Lemoine (@cajundiscordian) June 11, 2022