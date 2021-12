Paleontólogo que descubrió a dinosaurio chileno: “Con este trabajo, damos paso a la segunda etapa de la paleontología en Chile”

Ciudadano ADN, conversó con el paleontólogo investigador de la Universidad de Chile, Sergio Soto, quien fue el científico descubridor del Stegouros elengassen, inusual dinosaurio descubierto en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, convirtiéndose en uno de los hallazgos más importantes de este tipo en el país.

El científico, manifestó que este fue “un descubrimiento inesperado”, puesto que explicó que se lleva “trabajando 10 años en la zona de Magallanes, excavando y buscando animales y plantas. Y en 2018 dimos con esto, una sorpresa. Un dinosaurio acorazado, muy raro, nuevo para la ciencia”.

En cuanto al nombre con el que fue bautizado, Stegouros elengassen, el paleontólogo expuso que “siempre es una difícil decisión nominar a un dinosaurio” y a modo de broma, precisó que los paleontólogos no pueden incluir su nombre en el de un dinosaurio, luego de que uno de los conductores del espacio radial, le preguntara porque no fue bautizado como el “Sotosaurio”.

Sergio Soto detalló que “este extraño dinosaurio, mezcla rasgo en el esqueleto que están en otros dinosaurios acorazados, ósea, dinosaurios que tenían armaduras que les protegía el cuerpo. Nosotros pensamos que es una especie de eslabón perdido, porque su historia evolutiva está muy en el pasado. Tiene 74 millones de años. Pero el origen de su grupo es mucho más antiguo”.

Además, el científico agregó que el dinosaurio, era un animal herbívoro, lo que fue confirmado gracias a su dentición.

Su principal atractivo: La cola acorazada

Una de las cosas más llamativas del Stegouros elengassen, es su cola, similar a una arma que utilizaban los guerreros Aztecas, el Macuahuitl, y la que de acuerdo a Soto, “ahora se piensa que este grupo entero de animales se defendió usando estas armas caudales. Pero no sabemos mucho más cómo usaban estas armas”.

“Esta cola es rarísima, porque la mitad posterior de ella está encerrada completamente en una especie de armadura, compuesta por huesos dérmicos, que crecen en la piel y que están funcionada con el animal, es una parte rígida, no móvil”, añadió.

Una de las cosas más relevantes de este hallazgo, fue el lugar donde se encontró este espécimen, en la región de Magallanes, específicamente en el Valle Río de las Chinas, a 40 km al noreste de las Torres del Paine, muy cerca de la frontera Argentina.

“Eso es lo más relevante. En Sudamérica había muy pocos restos de anquilosaurio (dinosaurios cuadrupedos y hervivoros, y que tenían una especie de coraza, que consiste en huesos que crecían en la piel y que cubrían todo el lomo y la cola. Inclusive en algunos casos la cabeza) muy fragmentarios en Argentina, nada muy relevante. Y este sería el más completo que hay. Además, es de una especie nueva y de un grupo completamente desconocido para la ciencia”, detalló.

Soto se refirió a la creencia de que en el territorio de Chile no existieron dinosaurios y expresó que “este es el cuarto con nombre. Hay muchos más restos de dinosaurios que todavía no han sido nominados o que son muy fragmentarios. Pero, sin duda había sido un mito hasta ahora de que en Chile no hay dinosaurios y en realidad lo que no había eran paleontólogos que pudieran estudiar y encontrar estos restos”.

Chile presenta al mundo un nuevo y enigmático dinosaurio – Universidad de Chile – https://t.co/dBpjIP3h1m @Uchile — Sergio Soto-Acuña (@Arcosaurio) November 30, 2021

10 años de trabajo

Soto explicó que este hallazgo “es parte de un proyecto que se empezó a encaminar el 2011 por parte del Instituto Antártico Chileno (INACH). Marcelo Leppe quien ahora es el director del INACH , empezó las investigaciones en el lugar y desde hace ochos años empezaron a parecer dinosaurios y otros vertebrados. Y hasta ahora han encontrado tortugas, dinosaurios de distintos tipos y mamíferos. Pero este, es el hallazgo culmine después de estos 10 años de trabajo”.

Es más, el paleontólogo expuso que el descubrimiento del Stegouros elengassen, pone a Chile “en primera línea de lo que es la ciencia paleontológica”, esto pues, el científico declaró que “el hallazgo está siendo muy comentado en la comunidad científica y especializada. Digamos que es una investigación de primera línea. Publicar en Nature (revista que anunció el descubrimiento) es bastante difícil. Solamente aceptan artículos de alto calibre. Con este trabajo damos paso a la segunda etapa de lo que es la paleontología en Chile”.

Aún así, Soto explicó que el financiamiento para este tipo de investigaciones en el país es “un tema complejo”, ya que “los fondos en Chile para postular a estos proyecto, son muy limitados. El porcentaje que se utiliza en Chile en comparación a otros países desarrollados o de la OCDE, es muy inferior”.

Es tan compleja la realidad de los dineros destinados a la investigación paleontológica en Chile, que el investigador reveló que en estos momentos, el equipo no tiene “plata para continuar con su investigación”.

Sin embargo, el descubridor Stegouros elengassen, no pierde la esperanza y afirmó que “la paleontología, con otras ciencias como la astronomía, por ejemplo, tienen potencial en Chile, entonces debieran ser más financiadas”.