Multimillonario Jeff Bezos y Blue Origin realizaron con éxito su primer vuelo tripulado al espacio

Pasadas las 09:00 horas en Chile, la misión privada New Shepard de Blue Origin, liderada por el multimillonario Jeff Bezos logró este martes realizar con éxito su primer viaje tripulado al espacio, marcando un nuevo hito en la historia espacial privada.

Además de Bezos, la tripulación estaba compuesta por su hermano, Mark Bezos, la piloto de 82 años Wally Funk, y el primer cliente que pagó para participar en la misión, Oliver Daemen de 18 años, que además es piloto privado.

“Esto marca el comienzo de las operaciones comerciales de New Shepard, y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino hacia el espacio“, dijo hace unos días sobre la participación de Oliver Daemen, Bob Smith, director ejecutivo de Blue Origin.

Congratulations to all of Team Blue past and present on reaching this historic moment in spaceflight history. This first astronaut crew wrote themselves into the history books of space, opening the door through which many after will pass. #GradatimFerociter #NSFirstHumanFlight

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021