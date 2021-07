Virgin Galactic logró realizar el primer viaje turístico al espacio este domingo 11 de julio

Finalmente este domingo 11 de julio Virgin Galactic logró realizar por primera vez en la historia un viaje turístico al espacio, con una tripulación liderada por su fundador, Richard Branson.

Así la denominada Misión Unity 22, se adelantó un mes a su competencia, Space X de Elon Musk, que también planea un viaje turístico al espacio, y logró lo que hasta ahora era impensado: que personas que no son astronautas puedan ir al espacio, estar en gravedad cero y observar desde ese lugar la Tierra.

Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic ’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8

El vuelo completo fue transmitido en directo por las redes sociales de Virgin Galactic, donde se pudo observar en todo momento el interior de la nave. Sin embargo, en el momento de gravedad cero fue poco lo que se pudo observar.

Y aunque fueron unos pocos minutos de vuelo a gravedad cero, la emoción de los pasajeros y de Branson fue evidente al volver a la Tierra sin problemas.

Se estima que con este tipo de viajes se pueda crear una “nueva era espacial”, ya que daría paso a que astronautas privados hagan sus propias investigaciones.

En tanto, se espera que antes de lanzar el servicio comercial en 2022, la compañía haga otros dos vuelos de prueba tripulados.

This moment is for everyone. Watch #Unity22 LIVE at 7.30am PT | 10.30am ET | 3.30pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/SAHvpUK74T

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021