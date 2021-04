Astrónomo José Maza y sobrevuelo de helicóptero en Marte: “Un aparato que vuela en un ambiente tan raro sirve para todo”

El pasado lunes, el helicóptero Ingenuity de la NASA sobrevoló por primera vez el suelo de Marte, convirtiéndose en la primera aeronave con motor que realiza un vuelo en otro planeta, lo que marca un hito en la astronomía y cobra importancia para las exploraciones futuras.

A esto se suma que la NASA enviará la misión espacial SpaceX Crew 2, en conjunto con la empresa privada de Elon Musk. Se espera que esta operación se realice este viernes, si bien estaba prevista para el día anterior, pero las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral han retrasado el lanzamiento.

Sobre estos dos temas conversó en Tu Nuevo ADN el destacado astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. “Ya se ha hecho tanto, pero me parece fantástico. Es realmente una hazaña porque sólo una vez uno puede hacer las cosas por primera vez y esta es la primera vez que vuela un aparato raro en otro planeta del sistema solar“, afirmó el investigador.

Contó como anécdota que “incluso le pusieron los de la NASA una especie de memorabilia del vuelo de los hermanos Wright un pedacito de tela del avión, porque lo comparan con el vuelo de diciembre del año 1903, que se elevó como a 20 metros de altura y tuvo una longitud de 150 metros. Uno puede decir ‘pucha, eso fue como el salto de una langosta’, pero mira el panorama que abrió y a los pocos años habían cientos de aparatos volando después de los hermanos Wright”.

Respecto de las próximas misiones que se vendrán, en relación a lo sucedido en Marte, Maza señaló que “el otro día me preguntaban ‘y esto para qué sirve’. Y esto sirve para todo. Un aparato que vuela en un ambiente tan raro como el de Marte sirve para todo. Si tú vas al Mar Muerto y aprendes a nadar, de qué te sirve nadar en el Mar Muerto. Sirve de todo, porque puedes nadar en Algarrobo, en un río, en una piscina. Aprendiste algo que no sabías hacer”.

“Volar en un aire que apenas es el 1% del aire en la Tierra, es tan tenue… el otro día escuchaba a mi amigo Diego Mardones, que no tengo yo el número, así que lo copio de él, que hay que estar como a 30 kilómetros de altura en la Tierra para que la atmósfera nuestra tenga un contenido de moléculas de aire equivalente a lo que tiene Marte. A 30 kilómetros de altura no vuela absolutamente nada, los aviones llegan a 10 mil, 12 mil metros”, explicó el astrónomo.

Durante la entrevista, en Twitter realizaron preguntas acerca de la capacidad de sustentación del Ingenuity en la atmósfera de Marte en comparación con una aeronave autónoma —dron— aquí en la Tierra. Por otra parte, consultaron si esto significa que se podría reformar Marte en un futuro con la tecnología aplicada —por ejemplo— a los vuelos.

“Cuando los seres humanos vayamos a conquistar Marte, allá no hay carreteras, no hay autopistas, no hay ninguna cosa“, respondió Maza. “Desplazarse de un sitio a otro no es fácil, no va a ser trivial. Si tienen esta tecnología de tener estos aparatitos, que son como un dron, que permiten elevarte, ahora creo que se elevó como cinco o seis metros, pero a lo mejor este mismo aparato se va a elevar a 20, 30, 50 metros y en la próxima generación se puede elevar a lo mejor hasta un kilómetro en la atmósfera marciana”.

Y continuó: “Permite ver un barranco, una caverna, donde es muy difícil para los seres humanos que van a tener que andar con un traje, con un casco, con todo lo demás, va a ser los ojos de lo que estén allá en Marte. Si usted dice que en el día de mañana, tal como cuando salieron los drones acá en la Tierra, decían ‘ah, mira, qué juguetito’, pero hoy día vemos que los drones tienen una aplicación enorme y bueno, uno ve en la televisión, en el cine, que están ocupando drones con cámaras que te dan una visión que antes no la podíamos tener. No hay camarógrafos tan altos como para poder mostrar Santiago desde 100 o 150 metros de altura”.

Volviendo a la misión de la NASA, el astrónomo indicó que “a lo mejor estos aparatos tipo Ingenuity que está en Marte va a permitir que uno vuele en la estratósfera y que uno podría irse hasta Argentina y allá entrar en la parte más baja de la atmósfera. Porque si el aire es muy liviano, es complicado volar, pero por otro lado si es muy liviano, es más fácil desplazarse. Mientras más alto uno vuele, en principio tiene menos resistencia del aire. Entonces una cosa por otra”.

“Esto abre posibilidades infinitas, esto no es tan sólo para que estos aparatejos como un matapiojos estén dando vueltas en Marte”, añadió. “Esto puede ser para que vayamos a mirar cuestiones en la Antártica, en donde tampoco es fácil desplazarse. Entonces esto es muy liviano, está hecho todo de fibra de carbono, tiene una doble hélice, porque la doble hélice es para que no gire. Si tienes una sola hélice, gira para un lado y el aparato gira al lado contrario”.

Consultado sobre la posibilidad de encontrar vida en Marte, el astrónomo afirmó que “sin duda, acá tenemos lo más cercano a una maqueta para probar cuestiones para ir a Marte. Ahora, el Perseverance está tratando de encontrar restos fósiles de vida que podría haber habido en Marte hace 3.500 millones de años. Si eso se confirmara, sería una noticia extraordinaria“.

“Pero incluso por las similitudes, a lo mejor, para buscar gente que esté perdida en la cordillera, para miles de aplicaciones, un aparatito como éste, el Ingenuity, podría ser súper útil. La gracia que tiene es que el dron está controlado por un humano”, concluyó.