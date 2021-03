Estudio sugiere que los genitales masculinos humanos están achicándose por un tipo de plástico

De hecho, la académica aseguró a The Guardian que esta crisis reproductiva es tan grave que “es posible que la mayoría de las parejas tengan que utilizar la reproducción asistida para 2045“.

“La gente está reconociendo que tenemos una crisis de salud reproductiva, pero dicen que se debe al retraso en la maternidad, la elección o el estilo de vida; no puede ser químico. Quiero que la gente reconozca que sí puede. No estoy diciendo que no estén involucrados otros factores. Pero estoy diciendo que los productos químicos juegan un papel causal importante“, aseveró Swan.

La experta también recomendó, en la medida de lo posible, evitar los alimentos procesados, reducir la exposición al plástico, no utilizar materiales con ftalatos y tratar de evitar los productos de belleza e higiene con este polímero, ya que se utiliza en algunos casos para la conservación del aroma.