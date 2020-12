Dra. Carolina Herrera y el riesgo de las reuniones de fin de año: “Hay que pensarlo como una especie de bomba de racimo”

En el marco del alza en las cifras del coronavirus en el país, el alto flujo de personas realizando compras en las calles, las familias reuniéndose a pesar de las advertencias sanitarias, y la llegada de las vacunas a Chile, la doctora Carolina Herrera, especialista en Medicina Intensiva, estuvo en el programa La Prueba de ADN.

Consultada sobre la decisión gubernamental de mantener la fase 2 en la Región Metropolitana durante las fiestas de fin de año, la profesional señaló que esta época hacía necesaria “una especie de acuerdo con la ciudadanía. Piensa tú que estas son medidas preventivas de los potenciales contagios cuando hemos tenido casi dos mil casos todos los días, era realmente imposible que avanzáramos a una condición menos restrictiva. Pero poner en cuarentena toda la ciudad significa no hacerlo un poquito, es hacerlo, de frente tres semanas o un mes de cuarentena total, cosa de darle un corte absoluto, y eso en este momento parecía difícil en frente a las fechas que son y creo que es razonable haberlas mantenido en nivel 2”, repasó .

Respecto a lo vivido durante la semana, donde las aglomeraciones obligaron a algunos centros comerciales debiesen cerrar sus puertas debido a la alta cantidad de asistentes, la Herrera hizo un mea culpa respecto a los aforos de estos comercios.“Tenemos que entender que los aforos que habíamos pensado tal vez no eran los correctos. Porque las personas no entran al mall, a una tienda de ropa, a comprar así en directo. Uno pasea un poquito, vitrinea un poquito, y eso significa que ese aforo pudiera ser que haya que disminuirlo, porque no podemos compartir el mismo aire. Es así de fácil y así de simple. No hay que tocarse. No logro entender cómo hay tanta gente en la escalera mecánica del Costanera Center que tuvieron que cerrar la puerta”.

Indicó también la importancia de educar a las personas respecto a su autocuidado, partiendo por las autoridades, quienes deben dar el ejemplo con cosas tan simples como el correcto uso de la mascarilla. En tiempos de reuniones familiares, y a pesar de que el gobierno haya indicado las medidas para que estas puedan juntarse a celebrar.

“Esto hay que pensarlo como una especie de bomba de racimo, si tú te juntas varias horas con personas con las que compartes sin mascarilla, el riesgo desde luego que es mucho más. Las personas tienen una percepción de que con la familia ese riesgo no existe, y es al contrario: esa ha sido una fuente super importante de contagio”. Puntualizó, recomendando que, si se va a invitar a más familiares, se cumpla con todos los protocolos sanitarios y que provengan máximo de dos hogares distintos para minimizar los riesgos.

Frente a la llegada de las vacunas preventivas al país, recalcó la importancia de inocularse para poder prevenir que los contagios se sigan elevando aún más, y debamos lamentar más pérdidas humanas.

“La gente está preocupada por sí la vacuna le va a producir eventualmente algún evento adverso, y no se fijan en los 16 mil muertos que ha habido ya, más unos 5 mil que todavía no están tan claramente relacionados, pero que harían un total de 21 mil fallecidos en este país. Peor que una guerra, en Estados Unidos ya sobrepasaron el número de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Para que pongamos esto bien en claro, esta es una enfermedad infecto-contagiosa como no se había visto en la humanidad en el último siglo”, recordó.

Por eso mismo habló de la importancia y la disposición a la inoculación. “Tenemos la oportunidad que no tuvieron estos 16 mil fallecidos de poder tener un refuerzo a nuestra inmunidad, porque la inmunidad de la vacuna es para cada uno, pero además genera la disminución de la circulación viral en el país y en la humanidad”, finalizó.