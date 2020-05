Dr. Juan Carlos Said de Fundación América Transparente: “El gobierno al no ser transparente boicotea sus propias políticas”

El director del área de salud de la Fundación América Transparente, Juan Carlos Said, conversó en Tu Nuevo ADN acerca de las políticas del gobierno respecto al acceso a datos sobre el avance del coronavirus en el país.

“La transparencia no es solo un asunto de saber por saber, sino que es un pilar que permite fortalecer la confianza de las personas, y sus respuestas. El gobierno al no ser transparente boicotea sus propias políticas“, señaló Said.

El médico cree que “Chile necesita una institución más autónoma. Las estadísticas sanitarias dependen del DEIS”, donde “el director cambia con cada gobierno”.

“Los ciudadanos están ávidos de información, desean conocer más de lo que sucede, pero nuestro Estado no se ha modernizado”, concluyó.