Investigadores detectaron restos de coronavirus en semen de pacientes infectados

Con el correr de los días se van descubriendo nuevas características del coronavirus Covid-19, como por ejemplo sus vías de propagación y los lugares en donde se puede hallar.

En ese sentido, un grupo de investigadores en China detectó que el virus puede permanecer en el semen, aunque no se ha probado que pueda ser transmitido sexualmente.

Así lo dio a conocer la investigación que se publicó en JAMA Network Open, revista médica de acceso abierto, que dio cuenta de que se analizó el fluido espeso de 38 pacientes en el Hospital Municipal de Shanqgiu en la provincia de Henan, en el centro de China.

Según se reporta, todos los sujetos, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 59 años, habían dado positivo en los tests de detección. Tras esto, se consignó que hubo material genético del Covid-19 en el semen de seis pacientes, lo que representa un 16%.

A pesar del hallazgo, aún no se ha podido comprobar que la infección se propague a través de contacto sexual o por un procedimiento de inseminación intrauterina con esperma infectado, puesto que no está claro si son fragmentos inertes del coronavirus o no. De hecho, la transmisión probable puede ser por gotas respiratorias infecciosas.