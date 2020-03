Confirman segundo caso de curación de VIH

La revista The Lancet HIV publicó este martes un estudio, en el cual confirmó la cura del denominado “paciente de Londres” que padecía de VIH, esto luego de que hace 29 meses se sometiera a un trasplante de células madre.

De esta forma, sería el segundo caso de una persona que habría superado la afección, luego de Timothy Brown de Alemania.

La noticia se dio en el marco de la Conference of Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI), que se ha desarrollado de manera virtual por la presencia del Covid-19.

Según se observa en la publicación, cuyo autor es el profesor Ravindra Kumar Gupta, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), lo ocurrido “representa el segundo caso de un paciente curado del VIH. Nuestros hallazgos muestran que el éxito del trasplante de células madre como una cura para el VIH, reportada por primera vez hace nueve años en el paciente de Berlín, puede ser replicada”.

Cabe decir que los investigadores hacen una distinción entre “cura” y “remisión a largo plazo”, puesto que lo que influye allí es el tiempo transcurrido en donde no se ha dado un rebote viral desde la interrupción de la medicación antirretroviral.

“Cuando se publicó inicialmente el caso de Londres, insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban mucho al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el ‘paciente de Berlín’, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas”, comentó Javier Martínez-Picado, especialista de ICREA en IrsiCaixa y que también forma parte del consorcio IciStem, que llevaba los casos anteriormente señalados.