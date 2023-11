Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 3 de noviembre

La acción de la NBA no se detiene e incluso se incrementa, ya que los partidos en la cartelera de este viernes tienen un valor agregado marcando el inicio de la copa de la liga. Pero también hay algunos resultados que revisar tras la noche de jueves.

En el Wells Fargo Center los 76ers se impusieron sin mayores problemas ante los Raptors y hoy se posicionan en el segundo lugar de la Conferencia Este con un global de 3-1. Por su parte, los canadienses son doceavos en la misma tabla con un desfavorable 2-4.

Cerrando la jornada, los Spurs consiguieron una gran victoria ante los Suns en el duelo destacado de la Conferencia Oeste. San Antonio pudo mejorar su registro quedando con un 3-2 siendo octavos, mientras que Phoenix quedó con un negativo 2-3 en la plaza nº11.

La cartelera de la NBA nos ofrece siete partidos que, además de continuar con la acción de la temporada regular 2023-24, marcan el comienzo de la copa In-Season Tournament que se disputará durante poco más de un mes.

Es importante señalar que los cruces para este nuevo torneo también suman para el registro de la campaña normal, por lo que están contemplados dentro de un año normal. Es decir, cada franquicia disputará los mismos 82 partidos de siempre, a excepción de los finalistas de la copa, que sumarán la definición siendo el juego 83. Puedes revisar el formato y conocer más detalles de la Copa NBA AQUÍ.

Teniendo en cuenta esto, revisemos la programación:

En el Fiserv Forum, los Bucks recibirán a los Knicks en un interesante choque de la Conferencia Este, pero que corresponde al Grupo B de dicha zona. Respecto a la liga, los de Wisconsin se presentan con un 2-2 y los neoyorquinos con un 2-3.

Más tarde, los Bulls recibirán a los Nets en otro cruce llamativo del Este, aunque en este caso encaja en el Grupo C de la copa. En cuanto a la campaña regular, los Toros tienen una marca de 2-3, mientras que los de Brooklyn un parejo 2-2.

Cerrando la jornada aparece el plato fuerte de la Conferencia Oeste con los Nuggets contra los Mavericks, equipos del Grupo B de dicha clasificación. Conforme a la temporada, Denver tiene un 4-1 y Dallas llega con un impecable 4-0.

