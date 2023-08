Ya está todo listo para la Copa NBA: conoce el calendario de partidos

Durante las últimas horas, los directivos de la NBA dieron a conocer el calendario para la nueva Copa que debutará en noviembre de este año y entregaron el detalle de todos los partidos agendados.

Hace poco más de un mes te informamos sobre este nuevo torneo que se disputará en paralelo a la temporada regular y el formato especial con el que se llevará a cabo. Hay que recordar que la primera instancia consta de tres grupos dentro de la división de cada conferencia (Este y Oeste).

También sabíamos el tiempo y el formato en el que se jugará esta instancia llamada originalmente NBA In-Season Tournament, pero ahora ya tenemos todo confirmado respecto a los días exactos e incluso la hora. Esto, además de los cruces oficiales entre cada franquicia.

Los grupos y duelos confirmados

Si bien ya conocíamos cómo se dividirían los grupos para esta Copa NBA, ahora sabremos los partidos que se darán y en qué momento del calendario. Revisa el detalle a continuación.

Este A

🏆 THE FULL EAST GROUP A SCHEDULE 🏆 East A group play tips off Friday, November 3rd at 7:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/d3714ncd0o — NBA (@NBA) August 15, 2023

Este B

🏆 THE FULL EAST GROUP B SCHEDULE 🏆 East B group play tips off Friday, November 3rd at 7:30 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/yyQ71rR2pJ — NBA (@NBA) August 15, 2023

Este C

🏆 THE FULL EAST GROUP C SCHEDULE 🏆 East C group play tips off Friday, November 3rd at 8:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/0pOTe6JvbI — NBA (@NBA) August 15, 2023

Oeste A

🏆 THE FULL WEST GROUP A SCHEDULE 🏆 West A group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/wdd9y3d09M — NBA (@NBA) August 15, 2023

Oeste B

🏆 THE FULL WEST GROUP B SCHEDULE 🏆 West B group play tips off Friday, November 3rd at 10:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/ih1ugZglX1 — NBA (@NBA) August 15, 2023

Oeste C

🏆 THE FULL WEST GROUP C SCHEDULE 🏆 West C group play tips off Friday, November 3rd at 8:00 PM ET! For more NBA In-Season Tournament info

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/uH4AJ1wdwX — NBA (@NBA) August 15, 2023

Formato

Del 3 al 28 de noviembre, los equipos disputarán cuatro partidos de la fase de grupos, uno contra cada oponente; dos en calidad de local y dos como visitante. Quienes se ipongan en cada uno de los grupos, avanzarán a la siguiente instancia.

En rigor, los ganadores de cada sección , y el mejor equipo restante de cada conferencia, conformarán un cuadro que se disputará en un formato con cuartos de final, semifinales y final.

Estos duelos, que se llevarán a cabo en diciembre, serán a partido único y avanzará el ganador. Así, el 4 y 5 del mismo mes se jugarán los cuartos de final, el 7 de diciembre se disputarán las semifinales y el 9 de diciembre se jugará la final.