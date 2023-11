Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 2 de noviembre

La temporada regular 2023-24 de la NBA sigue avanzando en sus primeras semanas y para esta noche llega con nuevos partidos en cartelera. Pero también hay varios resultados para revisar tras la jornada de miércoles.

En el TD Garden, los Celtics se impusieron con categoría ante los Pacers y llegaron a un impecable global de 4-0 con el que lideran cómodamente la Conferencia Este. Por su parte, los de Indianápolis quedaron con un parejo 2-2 y muy ajustados en la cuarta posición de la misma tabla.

Más tarde, los Lakers se impusieron en un disputado duelo ante los Clippers. Los oro y púrpura inclinaron la balanza a su favor, quedando con un 3-2 en la quinta plaza de la Conferencia Oeste. En tanto, los dirigidos por Tyronn Lue también llevan con 3-2, pero ubicados séptimos en la misma clasificación.

Los Warriors consiguieron una importante victoria ante los Kings que les permitió llegar a un registro de 4-1 posicionándose en el segundo lugar del Oeste. Sacramento quedó con un 2-2 en la décima posición de la misma tabla.

Grant Williams dropped a new Mavs career-high in their home W 👀

Para la noche de este jueves, 2 de noviembre, la programación de la NBA nos ofrece una cartelera de cuatro partidos. Si bien es una menor cantidad, la calidad y las emociones seguirán por lo más alto.

El primer juego será entre los 76ers y los Raports. Los de Pensilvania buscarán el triunfo como locales para incrementar su global de 2-1 que los tiene segundos en la Conferencia Este. Pero los canadienses saldrán con todo a intentar emparejar las cosas en su marca de 2-3.

Para el cierre, los Suns recibirán a los Spurs en un atractivo duelo de la Conferencia Oeste. Ambos equipos llegan con un registro de 2-2, motivados a ir por la victoria y mejorar su regular situación.

Horarios:

Thursday hoops ‼️ #KiaTipOff23

👀 The new-look Sixers host the Raptors

🍿 Wemby, Spurs face KD, Suns again after a wild Tuesday night game

📺: NBA TV, NBA App

📲: https://t.co/DqR5UWE862 pic.twitter.com/5p4MGhsgOo

— NBA (@NBA) November 2, 2023