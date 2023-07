Draymond Green, el foco de polémicas en la NBA: provocando y atrayendo enemistad

Aún faltan un par de meses para que comience la temporada 2023-24 de la NBA, pero ya se comenzó a hablar de algunos problemas fuera de las canchas y que tienen como principal protagonista a Draymond Green.

Mientras los fanáticos del mejor básquetbol del mundo esperan el inicio de una nueva campaña, pueden disfrutar de la Summer League y el siempre atractivo periodo de traspasos.

Pero también hay cierto interés en aquellas noticias extradeportivas que están vinculadas a las relaciones entre los jugadores. Además, esto resulta más llamativo si hay nombres reconocidos de por medio.

Este es el caso de Green, quien ya había protagonizado este tipo de polémicas anteriormente. Hay que recordar que el año pasado tuvo un duro enfrentamiento con Jordan Poole en el que incluso legaron a los golpes; que aun parce ser un capítulo abierto.

A pesar de que hubo sanciones y se apela a la edad (33) de “Dray” para que se vayan dejando atrás este tipo de casos, todo parece indicar que tendremos nuevos episodios. De igual manera, se espera que no escale a los mismos niveles de gravedad.

En esta línea, se debe destacar que aparecen nuevos nombres en torno al jugador: un compañero y un colega rival. Asimismo, hay que ser justos, y mencionar que uno de ellos es quien lo está buscando a él.

Las nuevas polémicas

Uno de los casos más llamativos es el de Chris Paul, ya que se trata de un choque de gigantes, de dos veteranos, con experiencia y un gran respaldo dentro de la liga.

Hay que recordar que “CP3” remeció el mercado de la NBA cuando se anunció su llegada a Golden State Warriors por medio de una gran operación y convirtiéndose en compañero de Draymond Green.

Sin embargo, no existe buena relación entre ambos. “No me gusta Chris Paul. No tenemos una buena relación en lo absoluto”, declaró en 2020. Ahora, reafirmó su posición sabiendo que compartirán plantilla.

“Él no va a cambiar quién es en este momento y yo no voy a cambiar quién soy en este momento. Es muy importante que la gente lo entienda”, declaró, por lo que hay que ver cómo se desarrollan las cosas entre los jugadores.

Desafiado por un joven

Como si no bastara con enfrentarse a Paul, “DG” se vio desafiado por una joven promesa de la NBA: Anthony Edwards, quien se mostró ansioso de enfrentarlo cara a cara en un duelo.

El escolta de 21 años se mostró muy motivado de cara a esta nueva temporada y expresó su deseo de llegar a los playoffs. Pero no solo eso, ya que también detalló que quiere “jugar allí contra los Warriors“.

Aunque poco a poco fue desglosando su verdadera intención, asegurando que “dondequiera que estén, quiero enfrentarme a ellos”. Esto, por una sola razón, por un simple jugador.

“Porque Draymond Green habla mucha basura“, precisó Edwards, generando una gran polémica y aumentando el hype de lo que pueda pasar en los próximos Warriors vs Timberwolves.