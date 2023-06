Draft NBA 2023: entérate cuándo es, dónde se realiza y cómo verlo

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la edición 2023 del Draft de la NBA y acá te contamos todos los detalles: cómo funciona, dónde es, cuándo es y cómo verlo.

Ya ha pasado una semana desde que los Denver Nuggets se consagraron campeones de la liga, poniéndole fin a la campaña 2022-23, pero ya comienzan a trazarse los primeros lineamientos de cara a una nueva temporada.

En medio de los rumores de posibles transferencias y los diferentes jugadores que aparecen como agentes libres, un factor clave en la conformación de los equipos es la llegada de nuevos talentos.

La celebración del Draft es el punto de partida para la gran mayoría de los jóvenes y esta ocasión mantendrá su formato de los últimos años. Serán dos rondas de 30 elecciones cada una y todas las franquicias cuentan con una selección en cada una.

De todas formas, existen variaciones debido a las negociaciones previas entre cada equipo, lo que puede llegar a reconfigurar el orden o el número de elecciones.

El proceso se hace en manera ascendente del 1 al 60. Hay que recordar que el orden ya fue anunciado, por lo que también es posible hacer algunas predicciones sobre el futuro de más de algún jugador. Puedes revisar los pick de cada franquicia AQUÍ.

De todas formas, hay que recordar que el orden de la lotería reveló a los 14 primeros y el resto en función de la posición en la tabla.

La ceremonia del Draft NBA 2023 se realizará la noche del jueves 22 de junio y, una vez más, se llevará a cabo en el Barclay Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York; el hogar de los Nets.

Respecto a su transmisión, se podrá seguir a través de las señales de ESPN, incluyendo el servicio de straming Star+. También estará disponible mediante NBA League Pass.

Watch the 2023 #NBADraft Presented by State Farm on Thursday, June 22 at 8 PM ET on ABC/ESPN. pic.twitter.com/SUjjXIVAGz

— NBA (@NBA) June 17, 2023