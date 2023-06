Los Nuggets derrotaron a los Heat en el juego cinco de las Finales 2022-23 de la NBA y se consagraron como los nuevos campeones de la mejor liga básquetbol del mundo.

El equipo dirigido por Michael Malon era el gran favorito en la llave y así lo demostró en la cancha. A pesar de sufrir una caída en casa, que igualó momentáneamente la serie, hoy se impusieron en el partido decisivo para coronarse.

Denver llegó a este encuentro con la primera opción, jugando en casa y con un global de 3-1. Supieron aprovechar la localía y el impuso de su gente para quedarse con una victoria bastante trabajada en un duelo que fue muy parejo.

Miami comenzó de buena manera, arriba en los dos cuartos iniciales y parecía que estirarían la historia a un juego 6. Sin embargo, los de Colorado reaccionaron en la segunda mitad para remontar y hace historia. Los parciales fueron: 22 – 24, 22 – 27, 26 -20 y 24 – 18. El marcador final fue de 94 – 89.

En un partido que comenzó con poca eficiencia ofensiva, pero que fue sumando emociones, Nikola Jokic fue el máximo anotador con 28 puntos. Además, aportó con 16 rebotes y 4 asistencias. Por parte de Miami, Jimmy Butler lideró con 21pts., pero no fue suficiente para seguir en carrera.

De esta manera, venciendo a los Heat en un atractivo enfrentamiento, los Nuggets se consagraron como los nuevos campeones de la NBA por primera vez en su historia, cerrando las finales con un global de 4-1.

The @nuggets receive The Larry O'Brien Trophy as the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/1JmArALpSM

— NBA (@NBA) June 13, 2023