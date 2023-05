Con Victor Wembanyama en la mira: San Antonio Spurs ganó en la lotería para el Draft NBA 2023

Durante la jornada de este martes, 16 de mayo, se realizó la lotería para el Draft 2023 de la NBA y los Spurs se alzaron como los grandes ganadores al quedarse con la primera selección para el proceso.

Mientras recién se comienzan a jugar las finales de conferencia en los playoffs 2022-23 de la liga, ya se comenzaron a dar los primeros pasos de cara a la próxima temporada. Como suele ser año a año, comenzamos con la búsqueda de nuevos talentos.

La primera parte de este atractivo proceso del que salen las jóvenes promesas del baloncesto es sortear, entre los equipos, la posición para ir escogiendo entre la nueva generación de basquetbolistas.

Tal como se anticipaba en las predicciones, San Antonio se quedó con el primer pick. Hay que recordar que las probabilidades de que esto ocurriera eran de un 14%, la más alta y la misma que tenían los Houston Rockets y los Detorit Pistons.

El orden para la selección quedó de la siguiente manera:

Primera ronda

The 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.

Watch the 2023 #NBADraft presented by State Farm on June 22nd at 8pm/et on ESPN! pic.twitter.com/qBMBH9fska

— NBA (@NBA) May 17, 2023