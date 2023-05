¿Cuándo son las finales de la NBA? Revisa la programación de los partidos y los detalles del cruce

Cada vez estamos más cerca de conocer al nuevo campeón de la NBA en esta edición 2022-23 y es momento de revisar cuándo se jugarán las Finales y todos los detalles del cruce.

La noche del pasado lunes finalmente conocimos al representante de la Conferencia Este para esta definición; Miami Heat, quienes lograron derrotar a Boston Celtics en un apasionante juego 7 (4-3).

Así, los dirigidos por Erik Spoelstra deberán medirse ante Denver Nuggets, equipo que llega desde la Conferencia Oeste luego de vencer a Los Ángeles Lakers por una histórica barrida de 4-0.

Según la planificación, las Finales de la NBA comenzarán a disputarse el jueves 1 de junio, con el juego 1 que está agendado para las 20:30 horas (de Chile). Los dos primeros enfrentamientos serán en Denver, los próximos dos en Miami y después se iniciaría con el formato intercalado.

Hay que recordar que, al igual que todas llaves de postemporada, a excepción de los play-in, el ganador se definirá al mejor de 7 partidos.

De esta manera, considerando que la serie puede ir estirándose dependiendo de los resultados, es importante tener en consideración la fecha de los siguientes duelos.

The official schedule of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!

Game 1: Thursday, 6/1, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/psNkHpQGj5

— NBA (@NBA) May 30, 2023