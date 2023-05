Los Nuggets derrotaron a los Lakers y se quedaron con la llave de playoffs coronándose campeones del Oeste

Los Nuggets dieron un gran golpe en los playoffs 2022-23 de la NBA al derrotar cómodamente a los Lakers y meterse en las finales de la mejor liga de básquetbol del mundo.

Tras una larga campaña regular y una apasionante postemporada, la franquicia de Colorado ganó las finales de Conferencia contra los angelinos por una icónica barrida de 4-0.

De esta manera, además de eliminar a Los Ángeles y consagrarse campeones del Oeste, lograron meterse en las Finales de NBA y están esperando a su rival que saldrá de entre los Heat y los Celtics.

Los dirigidos por Darvin Ham salieron a la cancha lanzados a la ofensiva y comenzaron ganando, pero las cosas se revirtieron en el tercer parcial y, a pesar de terminar por arriba en el último cuarto, la diferencia no fue suficiente; 34 – 28, 39 – 30, 16 – 36 y 22 – 19. El marcador final fue de 111 – 113.

LeBron James fue el máximo anotador del partido con 40 puntos y también aportó con 10 rebotes y 9 asistencias Por parte de Denver, Nikola Jokic lideró a la victoria con 30pts, 14 rebotes y 13 asistencias.

Así, los Nuggets cerraron la serie de playoffs NBA contra los Lakers por 4-0. Además, hay que destacar que es la primera vez en la historia que Denver llega a las Finales de la liga.

El equipo bajo las órdenes tácticas de Michael Malone terminó la temporada regular en la primera posición de la Conferencia Oeste con un global de 53 victorias y 29 derrotas.

Una vez en playoffs, comenzaron eliminando a Minnesota Timberwolves por 4-1; en segunda ronda dejaron fuera a Phoenix Suns por 4-2 y en finales de conferencia barrieron a Los Ángeles Lakers por 4-0.

De esta manera, consiguieron su primer título en la historia, incluyendo la época como Denver Rockets. Por consiguiente, disputarán las Finales de la NBA.

