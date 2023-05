¡Tenemos campeón del Este! Los Heat vencieron a los Celtics en el definitivo juego 7 de playoffs NBA

Los Heat consiguieron quedarse con la victoria ante los Celtics en el decisivo juego 7 de los playoffs 2022-23 de la NBA y se consagraron campeones de la Conferencia Este.

La noche de este lunes se cerró la que fue una de las llaves más emocionantes de esta postemporada, entre dos franquicias muy parejas que también animaron esta instancia en la temporada anterior.

Miami pudo cerrar la serie que comenzó ganando con gran comodidad a tal nivel de estar 3-0 arriba. A pesar de que Boston dio pelea, descontando e igualando el global, estirando hasta el séptimo partido, no pudieron celebrar ante su gente.

Para el duelo decisivo, los miamenses estuvieron arriba durante gran parte del tiempo, saliendo con claridad e intención desde el principio: 15 – 22, 26 – 30, 25 -24 y 18 – 27. Así, el marcador final fue de 84 – 103, reflejando una cómoda ventaja de los de Florida.

Jimmy Butler fue el máximo anotador del partido con 28 puntos, volviendo a destacar y siendo la figura clave de su equipo. En tanto, Jaylen Brown fue quien lideró la deficiente ofensiva de los suyos con 19pts.

De esta manera, los Heat se impusieron por 4-3 sobre los Celtics en la última ronda de los playoffs de la NBA, tomándose revancha de lo que fue el año pasado y coronándose campeón de su lado del cuadro.

Representantes del Este

Miami llegó confiado al partido y todo se le dio como lo planearon. Pudieron celebrar en calidad de visitante y ahora toman rumbo hacia Colorado para medirse con los Nuggets en las Finales de la NBA.

Los dirigidos por Erik Spoelstra clasificaron en la octava posición de la tabla, con lo que se metieron en los play-in; allí, cayeron en primera ronda con los Hawks, pero entraron a playoffs luego de vencer a los Bulls.

Una vez en el cuadro decisivo, dieron un gran golpe al derrotar 4-1 a los Bucks, posteriormente dejaron en el camino a los Knicks por 4-2 y se metieron en las Finales gracias a un emocionante 4-3 ante Boston Celtics.

Ahora, siendo campeones de la Conferencia Este, tienen un nuevo desafío, la oportunidad de consagrarse campeones de la liga. Pero para eso deberán jugar contra Denver Nuggets.

The analytic they won’t give you – the Miami HEAT are 100% Eastern Conference Champions. pic.twitter.com/ID5AyfJmKZ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023

🗣️Take us there, 22. Lead us! Congrats on winning the Larry Bird Eastern Conference Finals MVP, Jimmy! pic.twitter.com/kvYlG9ULln — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 30, 2023