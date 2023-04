Stephen Curry brilla y mantiene vivos a los Warriors en la serie de playoffs NBA ante los Kings

En la pasada noche de jueves, 20 de abril, se disputaron atractivos enfrentamientos de los playoffs 2022-23 de la NBA y Stephen Curry encabezó una gran victoria de los Warriors.

La llave correspondiente a la Conferencia Oeste entre los vigentes campeones y los Kings ha sido una de las más atractivas, por diferente razones y elementos que le suman espectaculares. Para el juego 3, los Reyes llegaron con un 2-0 arriba en la serie.

Hay que recordar que en primer enfrentamiento, el pasado 15 de abril, Sacramento se impuso por 126 – 123, mientras que el 17 de abril ganaron por 114 – 106. Ambos triunfos fueron en calidad de local. Pero las cosas cambiaron fuera de casa.

En el Chase Center, los Guerreros demostraron su fuerza y capacidad para levantarse luego de recibir dos golpes muy duros. Además, lo hicieron de buena manera, ganando el partido por una diferencia de 17 puntos.

El marcador final fue de 114 – 97 y gran parte del trabajo ofensivo, con una alta eficiencia, lo realizó “El Chef”, quien aportó con 36 puntos; tuvo un 48% en tiros de campo (12/25), 50% en triples (6/12) y un 100% en tiros libres (6/6). Además, ganó 6 rebotes y dio 3 asistencias.

Con esto, Stephen Curry descontó en la serie de playoffs NBA entre los Warriors y Sacramento Kings, poniéndola 2-1, abierta como mínimo a un juego 5. Hay que recordar que el cuarto partido será nuevamente en San Francisco y regresarán a Sacramento para l quinto.

Steph Curry was spectacular in the Game 3 win! The @warriors can now tie the series at 2-2 in Game 4 🍿

36 PTS

6 REB

6 3PM

SAC/GSW Game 4: Sunday, 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/Tz42qqcEZw

— NBA (@NBA) April 21, 2023