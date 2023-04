Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este jueves 20 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para la noche de este jueves, 20 de abril, nos ofrece una nueva y atractiva cartelera de partidos.

Tras una apasionante jornada de miércoles, que dejó importantes resultados, aumentando la competitividad y emociones de postemporada, el cuadro sigue tomando forma en las respectivas llaves.

Ya se disputaron los dos juegos iniciales y ahora los equipos se preparan para el cambio de localía. Además, se espera que con este escenario los enfrentamientos sean aún más parejos en la serie.

Para esta noche, los playoffs 2022-23 de la NBA contemplan una programación de tres partidos, con dos bastante llamativos; uno de cada Conferencia (Este y Oeste).

Abriendo la fecha, los Nets recibirán a los 76ers. Los neoyorquinos vienen de caer en los dos primeros duelos (2-0) en calidad de visita, pero esperan levantar cabeza en el Barclays Center.

El cierre lo protagonizan los Warrios contra los Kings, siendo uno de los enfrentamientos más llamativos de la noche. Sacramento está 2-0 arriba en la serie luego de imponerse en casa, pero ahora tendrán el duro desafío de jugar en el Chase Center.

TONIGHT on TNT and NBA TV 🍿

▪️ Sixers and Kings go on the road with 2-0 leads

▪️ Suns visit LAC after Book's 38 PTS in Game 2

Who ya got?? pic.twitter.com/EYW5BywMfs

— NBA (@NBA) April 20, 2023