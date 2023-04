Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este martes 18 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA no se detienen y para este martes, 18 de abril, nos ofrecen una cartelera con nuevos y atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción.

La postemporada recién comienza y los diferentes equipos clasificados afrontan la primera ronda del cuadro en búsqueda de seguir avanzando y soñar con el título.

En ambas Conferencias, tanto en el Este como en el Oeste, hay equipos de gran nivel y con argumentos para pelear codo a codo. Además, tras la jornada de lunes, las llaves se ponen cada vez más interesantes en disputa de su juego 2.

Ahora, la programación de la NBA contempla una cartelera de tres interesantes partidos para el arranque de los playoffs 2022-23. Todos son correspondientes al segundo duelo de sus respectivas llaves.

La Conferencia Este tendrá el primer cruce de la jornada, con los Celtics vs los Hawks. La franquicia de Massachusetts dio el primer golpe en el TD Garden, poniéndose 1-0 arriba por un marcador de 112 – 99, y esta noche volverán a ser locales. Posteriormente, el juego 3 y 4, serán en el State Farm Arena con Atlanta como local.

Por parte de la Conferencia Oeste, los Suns y los Clippers cerrarán la fecha. Los angelinos están 1-0 arriba luego de imponerse por 110 – 115 como visitantes, condición que repiten hoy. Los juegos 3 y 4 serán en el Crypto.com Arena.

Three Game 2s TONIGHT on NBA TV and TNT!

🔥 Celtics defense powered them in G1

🔥 Kawhi, Russ came up clutch on the road

🔥 Brunson, Mitchell dueled in debuts with new teams#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/NYjAwG9rS5

— NBA (@NBA) April 18, 2023