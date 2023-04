NBA: Draymond Green agredió a un rival con un duro pisotón

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan en desarrollo, sin embargo ya tuvo su primera polémica protagonizada por Draymond Green, quien agredió a una rival en el partido disputado la noche del pasado lunes.

El Golden 1 Center albergó el juego 2 de los Kings contra los Warriors, un enfrentamiento que contó con muchas emociones, sobre todo por lo sucedido en el primer enfrentamiento el pasado sábado 15 de abril.

Los ánimos estaban bastante elevados en medio de un duelo al que le restaban 7 minutos para el final y con el equipo de Sacramento por arriba en el marcador. La agresión llegó a calentar aún más la situación.

Domantas Sabonis se encontraba en disputa por un rebote con Klay Thompson (que terminó capturando Stephen Curry) cuando tropezó y cayó al suelo. En ese momento, Green se encontró con el jugador de los Kings en el suelo.

Draymond se enredó con las manos de Sabonis, pero lejos de querer zafarse y continuar con la transición, optó por darle un duro pisotón en el pecho al rival. El ala-pívot empleó tal nivel de fuerza que se impulsó en su colega. Tal como se esperaba, y todos los aficionados locales pedían, Draymond Green fue expulsado por los árbitros

Cuestionada actitud del jugador

Tras lo sucedido, ‘DG’ se encaró con algunos fanáticos de los Kings en el estadio, quienes lo abucheaban y lo recriminaban por la agresión. Pero el veterano de Golden State tuvo una actitud burlesca y muy desafiante.

Draymond Green encarándose con aficionados de Sacramento pic.twitter.com/AjUrHG06Jb — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 18, 2023

Al término del partido, que marcó un 114 – 106 a favor de los locales, el n°23 de los Guerreros apuntó a que le habían agarrador la pierna por “segunda vez en dos partidos”, refiriéndose a su actuar.

“Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos”, agregó sobre lo sucedido con Sabonis intentando justificarlo.

Hay que recordar que no es la primera vez que Draymond Green protagoniza este tipo de episodios y ha generado más de alguna polémica dentro de la NBA por su actitud violenta. Hay que recordar que uno de los casos más controversiales fue el puñetazo que le dio a Jordan Poole.