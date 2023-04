Play-in de la NBA: revisa los partidos para este miércoles 12 de abril

El desarrollo de los play-in 2022-23 de la NBA continúan con un gran nivel de emociones que se mantendrán en lo más alto con los partidos agendados para esta noche de miércoles, 12 de abril.

Tras finalizar una apasionante temporada regular, que no se definió hasta el último día, ya se está disputando este mini torneo que entrega pases directos a los playoffs con duelos únicos en los que los equipos lo dejan todo.

Hay que recordar que en esta instancia se disputan tres partidos por Conferencia, de los cuales dos ya tenían definidos a sus franquicias. Ya se jugó el primero de cada lado y esta jornada se cierra la primera fase.

Dentro de la Conferencia Este, los Raptors recibirán a los Bulls; se trata del 9° vs el 10° respectivamente. Los canadienses se presentan por encima con un global de 41-41, mientras que los de Illinois llegan con un 40-42 cerrando los puestos de clasificación.

En lo que respecta a la Conferencia Oeste, los Pelicans serán locales frente a los Thunder; el 9° y el 10° respectivamente. La franquicia de New Orleans clasificó con una marca de 42-40 y Oklahoma City llega por debajo con un 40-42.

Hay que recordar que los perdedores de este partido de play-in quedarán eliminados, mientras que los ganadores deberán jugar un juego más contra el perdedor del 7° vs 8° de su respectiva tabla. En el caso del Este sería vs Miami Heat y en Oeste vs Minnesota Timberwolves; quienes triunfen en ese duelo ocuparán el último cupo en los playoffs.

Conoce los horarios de los partidos de play-in de la NBA 2022-23 para este miércoles 12 de abril:

WIN or GO HOME tonight on ESPN!

▪️ DeMar back in Toronto for CHI/TOR

▪️ Shai, OKC vs. Ingram, NOP

Winners of these 9 vs. 10 games move on to #ATTPlayIn action Friday night 🍿 pic.twitter.com/67UQJNPn8q

— NBA (@NBA) April 12, 2023