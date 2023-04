Play-in de la NBA: los Lakers derrotaron a los Timberwolves y se metieron en playoffs

En la pasada noche de martes, 11 de abril, se disputó la primera fecha de los play-in de la NBA y los Lakers se quedaron con la victoria por sobre los Timberwolves y consiguieron su pase a los playoffs.

Tras una emocionante campaña regular, en la que se definieron clasificaciones a postemporada hasta las últimas fechas, comenzaron a jugarse los duelos de eliminación directa correspondientes al mini torneo que se implementó en 2022-21.

Siguiendo la programación, se enfrentaron el 7° y el 8° de la Conferencia Oste en un partido que otorgaba un cupo directo a los playoffs. La franquicia de Los Ángeles, que entró séptima con un global de 43-39, recibió a Minnesota, quienes llegaron como octavos con un 42-40.

A pesar de que los de Mineápolis dominaron durante casi todo el duelo, los oro y púrpura lograron emparejar las cosas en la segunda mitad. Los parciales de cada cuarto fueron: 22 – 28, 27 – 32, 30 – 26 y 19 -12; llegando a un agónico empate de 98 – 98 con tiros libres en el último segundo.

En el tiempo extra, los locales se impusieron por un 10 – 4 y se quedaron con el partido con un marcador final de 108 – 102 y el Crypto.com Arena celebró luego de una campaña bastante emocionante y de mucha incertidumbre.

Una vez más, LeBron James lideró a los angelinos en la ofensiva con 30 puntos. Además, aportó con 6 asistencias y ganó 10 rebotes. En el frente, Karl-Anthony Towns encabezó con 24 pts, pero no fue suficiente para la victoria.

