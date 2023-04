Play-in de la NBA: los Hawks vencieron a los Heat y clasificaron a los playoffs

Este martes, 11 de abril, se comenzaron a jugar los play-in de la temporada 2022-23 de la NBA y en el primer enfrentamiento de la noche, los Hawks se impusieron sobre los Heat y clasificaron a los playoffs.

Tras una emocionante campaña regular, en la que se definieron clasificaciones a postemporada hasta las últimas fechas, comenzaron a jugarse los duelos de eliminación directa correspondientes al mini torneo que se implementó en 2022-21.

Hoy se enfrentaron el 7° y el 8° de la Conferencia Este y el partido otorgaba un cupo directo a los playoffs. La franquicia de Atlanta, que entró séptima con un global de 41-41, visitó a Miami, quienes llegaron como octavos con un 44-38.

Los visitantes se impusieron con claridad y lograron sacar una ventaja considerable en la primera mitad: 27 – 36 y 23 – 29, mientras que la segunda parte fue de 28 – 26 y 27 – 25. En definitiva, el marcador final fue de 105 – 116.

Una vez más, Trae Young lideró a su equipo en la ofensiva, anotando 25 puntos. Además, dio 7 asistencias y ganó 8 rebotes. Kyle Lowry fue el máximo anotador del partido con 33 pts, sin embargo, no fue suficiente para los miamenses.

Trae Young (25 PTS, 8 REB, 7 AST) came up HUGE in the #ATTPlayIn!

The @ATLHawks will face BOS in Round 1… series starts Saturday on ESPN

