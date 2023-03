NBA: los Kings clasifican a playoffs tras 17 años de resultados negativos

Los Kings consiguieron una victoria fundamental en la recién pasada noche de miércoles de la NBA con la que lograron clasificar directamente a los playoffs.

El equipo de California llegó hasta el Moda Center en Oregón para medirse con los Trail Blazers. La calidad de visitante no fue un factor importante y lograron imponerse con claridad.

Sacramento terminó 40 puntos por sobre su rival; el marcador final fue de 80 – 120. A lo largo del partido se notó un claro dominio de los Reyes y así lo reflejan los parciales de cada cuarto: 20 – 19, 26 – 31, 18 – 33, 16 – 37.

Gracias a este triunfo, los dirigidos por Mike Brown llegaron a un global de 46-30 con el que se posicionan en el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

Con estos números obtenidos de una gran campaña, los Kings ya se encuentran clasificados de manera directa a los playoffs de la temporada regular 2022-23 de la NBA.

También es destacable el hecho de que mantienen una ventaja de cinco victorias/derrotas con sus perseguidores en la cuarta posición, los Suns, quienes tienen un registro de 41-35. Además, se encuentran a solo dos del segundo lugar ocupado por los Grizzlies.

Más allá de conseguir un objetivo particular dentro del año, este logro toma mayor importancia si se considera el mal pasado que tuvo el equipo durante un largo tiempo.

En 2021-22, los Kings sumaron 16 temporadas sin clasificar a la postemporada. Esto, además de reflejar una mala campaña, los llevó a ser calificados como el peor equipo histórico en la NBA. Esto, debido a que son el equipo con mayor cantidad de años sin ir a los playoffs.

Fue en mayo del 2006 la última vez que la franquicia de California disputó los playoffs y cayeron en la primera ronda ante los Spurs. Desde ese momento entraron en un bajón importante que iba más allá de una mala racha.

Sin embargo, Sacramento logró salir de esa crisis y dejó atrás 16 años de fracasos. Pero lo mejor de todo es que lo hizo de una increíble manera, clasificándose como terceros en su conferencia.

Ahora, con un grupo de jugadores iluminados que se entienden de buena manera en la cancha y entregan resultados positivos, esperan avanzar lo más lejos posible en postemporada.

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝐁𝐄𝐀𝐌𝐒 🔦🟣

The Kings have clinched a spot in the #NBAPlayoffs! #BeamTeam | @dialpad pic.twitter.com/RrChLgnFQc

— X – Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 30, 2023