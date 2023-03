Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 29 de marzo

La temporada regular 2022-23 de la NBA ya vive sus últimas jornadas que contemplan una nueva cartelera de partidos para esta noche. Además, hay importantes resultados que revisar tras la fecha de martes.

En el Capital One Arena, los Wizards dieron un gran golpe venciendo a los Celtics. La franquicia capitalina alcanzó un global de 34-42, pero se mantiene onceava en la Conferencia Este. Por su parte, los de Massachusetts siguen siendo segundos en la misma tabla con un 52-24.

Los Hawks se impusieron sobre los Cavaliers en un disputado juego y emparejaron su situación llegando a un 38-38, siendo octavos en el Este. Los de Ohio con cuartos, con un 48-29, dentro de la misma clasificación.

La Conferencia Oeste también tuvo acción con el triunfo de los Warriors sobre los Pelicans. Golden State subió al sexto puesto con un 40-37. New Orleans se mantiene octavo con un irregular 38-38.

Resultados:

Para este miércoles, 29 de marzo, la programación de la NBA contempla una nutrida cartelera de 10 partidos que mantendrá en alto la competitividad de la liga.

El Wells Fargo Center albergará el cruce entre los 76ers y los Mavericks. Los de Pensilvania quieren aumentar su marca de 49-26 para sacar mayor distancia en la plaza n°3 de la Conferencia Este. Pero los texanos, onceavos en el lado Oeste con un 37-39, no pondrán las cosas fáciles.

A la misma hora, pero en Nueva York, los Knicks enfrentarán a los Heat en la búsqueda incrementar su registro de 43-33 que los ubica quintos en el Este. Los miamenses quieren subir del séptimo lugar de la misma tabla, por lo que saldrán para sumar en su 40-36.

En Illinois se vivirá uno de los partidos más llamativos de la noche, con los Bulls recibiendo a los Lakers. Chicago se presenta como décimo de la Conferencia Este con un récord de 36-39. Los Ángeles llegan como novenos de la Conferencia Oeste con un similar 37-38.

