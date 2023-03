NBA: Denver Nuggets es el segundo clasificado a los playoffs

Tras salir victorioso en el duelo de la pasada noche de jueves, los Denver Nuggets se convirtieron en la segunda franquicia en clasificar a los playoffs de la temporada 2022-23 de la NBA.

La temporada regular 2022-23 ya vive sus últimas semanas y los equipos luchan con mayor intensidad en esta recta final, buscando lograr sus objetivos.

Bajo este contexto clave, de mucha presión para algunos, el equipo de Colorado logró asegurar su presencia en la próxima etapa de la liga. Además, siguen en lo más alto de la Conferencia Oeste.

Los Nuggets visitaron a los Pistons y, como era de esperarse, consiguieron un triunfo sin mayores complicaciones, terminando arriba por un marcador final de 100 – 119.

De esta manera, Denver alcanzó un global de 47-23 con el que lideran su respectiva tabla. También gozan de una favorable ventaja respecto al segundo lugar que ocupa Sacramento Kings con un 42-27.

Si bien aún tienen 12 partidos por delante, el equipo liderado por Nikola Jokic ya cuenta con una amplia diferencia con el resto de las franquicias de su Conferencia. Gracias a esa solidez es que hoy son los segundos clasificados a la postemporada después de Milwaukee Bucks en la Conferencia Este.

First to clinch in the West ☑️ Northwest Division Title ☑️

Denver Nuggets ya dio un paso importante en esta temporada 2022-23 de la NBA, siendo el segundo clasificado a los playoffs. Sin embargo, aún queda mucho por delante.

La franquicia parece tener bajo control a sus rivales de Conferencia, pero lo cierto es que en la postemporada no han corrido con la mejor de las suertes.

Más allá de la solidez en su juego y tener en sus filas al doble MVP (2020-21 y 2021-22), la franquicia de Colorado tendrá que esforzarse aún más en las rondas eliminatorias.

Una de las principales críticas que se le hace al equipo es el aspecto defensivo, un punto que deberían trabajar de cara a lo que tienen por delante. En la temporada 2020-21 perdieron las semifinales de Conferencia por 4-0 frente a los Suns, mientas que el 2021-22 quedaron fuera frente a los Warriors en primera ronda por un 4-1,

Ahora solo queda esperar para ver si podrán revertir la situación y quedarse, como mínimo, con el título de la Conferencia Oeste y confiar más allá que solo en el ‘Joker’.

Joker did his thing in the Nuggets W 🃏

30 points

10 rebounds

9 assists

78% FG

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/EfGWQh1oha pic.twitter.com/H2nx0hMTBC

— NBA (@NBA) March 17, 2023