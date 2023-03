NBA: Milwaukee Bucks es el primer equipo en clasificar a los playoffs

En la pasada noche de martes de la NBA, los Bucks consiguieron una importante victoria ante los Suns que les permitió ser los primeros calcificados para los playoffs.

La temporada regular 2022-23 ya vive sus últimas semanas y los equipos luchan con mayor intensidad en esta recta final, buscando lograr sus objetivos.

Bajo este contexto clave, de mucha presión para algunos, Milwaukee logró asegurar su presencia en la siguiente etapa de la liga. Además, se mantienen firmes en lo más alto de la Conferencia Este.

La franquicia de Wisconsin se posiciona como primer lugar con un global de 50-19. Esto también lo alza como el mejor equipo de la temporada, superando a los Nuggets, quienes lideran la tabla Oeste con un 46-23.

Todo esto se fortaleció con la victoria por 104 – 116 ante Phoenix Suns, permitiéndole a Milwaukee lograr su primer objetivo; estar en la siguiente fase para luchar por el título.

Si bien aún tienen 13 partidos por delante, los dirigidos por Mike Budenholzer sacaron una amplia diferencia con el resto de los equipos de su Conferencia. Gracias a esa solidez es que los Bucks son el primer equipo clasificado a los playoffs de la NBA 2022-23.

We're in!!

Milwaukee es reconocido como un equipo bastante regular, que se ha mantenido en un gran nivel gracias a su calidad de juego colectivo, sin embargo, son liderados por su máxima estrella.

‘Anteto’ es fundamental para el funcionamiento y éxito de los Bucks. Su participación en el equipo es completa, aportando en defensa, organización y sobre todo en el aspecto ofensivo.

El griego promedia 31,5 puntos, 11,9 rebotes y 5,5 asistencias por partido. Además, promedia un 54.1% en tiros de campo, 28.4% en triples y 65.4% tiros libres.

Giannis tonight 💪

36 points

11 rebounds

8 assists

Bucks get their 50th win and secure a spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/npK3oKsxZi

— NBA (@NBA) March 15, 2023