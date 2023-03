Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 16 de marzo

La temporada regular de la NBA sigue en desarrollo y para esta noche nos ofrece una cartelera de nuevos partidos que mantendrán la competitividad por lo más alto. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de miércoles.

En Minneapolis, los Timberwolves cayeron ante la siempre complicada visita de los Celtics, pero se mantienen séptimos en la Conferencia Oeste con un 35-35. En tanto, los de Massachusetts llegaron a un global de 48-22 con el que son segundos en el Este.

Los Rockets dieron un gran golpe y derrotaron a los Lakers en calidad de local. Los texanos maquillaron su registro, quedando con un 17-52 en la última plaza del Oeste. En tanto, los oro y púrpura son décimos en la misma tabla con un 34-36.

El último de los duelos terminó con triunfo de los Clippers sobre los Warriors. Los Ángeles pudieron subir al quinto puesto de la Conferencia Oeste con un 37-33 mientras que los Guerreros bajaron al sexto lugar de la misma clasificación con un 36-34.

Joel Embiid went OFF in the Sixers W on Wednesday night.

36 PTS

18 REB

3 AST

4 BLK

— NBA (@NBA) March 16, 2023