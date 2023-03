NBA: los Lakers sumaron una victoria logrando un nuevo récord y se ilusionan con los playoffs

Los Lakers siguen trabajando duro para asegurar un lugar en los playoffs de la NBA 2022-23 y la noche del martes consiguieron un importante triunfo que demuestra una mejora.

La temporada regular de la liga atraviesa las últimas semanas de competencia y los equipos dan lo mejor para lograr sus objetivos. Bajo este contexto, Los Ángeles consiguieron una importante victoria en la pasada noche de martes ante los Pelicans.

El equipo oro y púrpura triunfó de buena manera en su visita a Luisiana, imponiéndose por un claro 108 – 123. Con esto, alcanzaron un global de 34-35 con el que se posicionan décimos en la Conferencia Oeste.

Los angelinos tuvieron un gran desempeño en la parte ofensiva, sobre todo en la primera mitad del partido, sacando una amplia diferencia en los primeros cuartos: 24 – 39, 16 – 36; 35 – 23 y 33 – 25.

De esta manera, se fueron al descanso con un triunfo parcial de 35 puntos de diferencia en un marcador de 40 – 75. Fue precisamente esa ventaja obtenida la que les dio la tranquilidad para quedarse con el partido, ya que después terminaron por debajo en ambos cuartos finales.

Además, en la primera mitad también lograron conseguir un récord de franquicia gracias a la cantidad de triples anotados antes del descanso; fueron 15 en total.

Respecto a los rendimientos individuales, Anthony Davis asumió su rol de liderazgo y fue el máximo anotador con 35 puntos. También aportó con 17 rebotes.

For more, download the NBA app: 📲 https://t.co/EfGWQh0QrC pic.twitter.com/mSIi6Jlwg7

Tras tener un mal rendimiento en la temporada 2021-22, sin clasificar siquiera a los play-in, los Lakers ahora tienen la esperanza de meterse en zona de playoffs de la NBA 2022-23.

Hace un par de semanas, el entrenador de la franquicia, Darvin Ham, fue bastante claro en exigir una clasificación directa y no conformarse con el minitorneo.

Si bien se trataba de un objetivo ambicioso y un tanto difícil por lo que venía haciendo el equipo, hoy Los Ángeles han demostrado una clara mejora en su juego.

De momento, los angelinos no cuentan con la presencia de su máxima estrella, LeBron James, debido a una lesión que afectó su pie derecho y lo alejó de las canchas.

La baja se remonta al domingo 26 de febrero y el ‘Rey’ ya lleva varios partidos sin jugar, pero se estima que podría retornar dentro de muy poco.

Los seguidores del equipo y el cuerpo técnico de Los Ángeles Lakers se muestran optimista por la evolución de ‘LJ’, quien busca reintegrarse poco a poco. Además, anoche se le vio lanzando dentro del pabellón, marcando su primera vez en cancha tras la lesión.

Esto también es una noticia positiva que mantiene expectantes a los oro y púrpura respecto a lo que puedan hacer para el futuro.

LeBron James, back on the court, taking free throws after shootaround in New Orleans pic.twitter.com/W7N6Vx71sw

— Dave McMenamin (@mcten) March 14, 2023