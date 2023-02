NBA: se encienden las alarmas en los Lakers por una lesión de LeBron James

Las últimas jornadas han sido de preocupación para los Lakers, ya que se mantienen monitoreando una preocupante lesión de LeBron James que podría tenerlo por un largo tiempo.

En el triunfo del pasado domingo de los ‘Oro y Púrpura’ sobre los Mavericks se encendieron las alarmas en torno a la estrella del equipo y máximo anotador histórico de la NBA.

“Noté un ‘pop'”, mencionó el jugador en pleno partido luego de haber sufrido una aparatosa caída que lo obligó a abandonar la cancha con una cojera. La afectación del ‘King’ era su pie derecho.

A falta de confirmación oficial por parte de la franquicia de Los Ángeles, se apunta que el jugador podría perderse entre una o dos semanas, aun sin definirse exactamente el tiempo que podría estar fuera de las canchas.

Esto significa que sería baja por al menos siete partidos, lo que preocupa al equipo considerando las intenciones que tienen para terminar la temporada regular de la mejor manera.

Por ahora solo queda esperar anuncios oficiales de los Lakers en torno a la lesión de LeBron James que, seguramente, tendrá un seguimiento constante. Además, probablemente se realicen nuevos exámenes médicos para emitir algún comunicado detallando la gravedad.

El desafío de Los Ángeles

De momento, los angelinos se encuentran doceavos en la Conferencia Oeste con un mal registro de 29-32. Esto lo mantiene fuera de clasificaciones, a un par de puestos de los play-in.

La presión aumentan en esta recta final de la temporada regular 2022-23 de la NBA. Además, hace algunos días el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, fue bastante enfático en plantear sus exigencias de clasificar directamente a los playoffs.

Sin embargo, hoy todo parece cuesta arriba sin la presencia de ‘LJ’, a pesar de que en los últimos encuentros se ha notado una leve mejora de juego colectivo.

Los próximos partidos de Los Ángeles son: vs Grizzlies (hoy), vs Thunder, vs Timberwolves, vs Warriors, vs Grizzlies, vs Raptors, vs Knicks.