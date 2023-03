Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 14 de marzo

La acción de la NBA no se detiene y para este martes, en las últimas semanas de la temporada regular, nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la noche de lunes.

Los Mavericks sufrieron una dura derrota ante la visita de los Grizzlies y quedaron con un global negativo de 34-35, pero siguen siendo octavos de la Conferencia Oeste. En tanto, los ‘Osos’ alcanzaron un 41-26 con el que subieron al segundo lugar de la misma tabla.

En California, los Kings cayeron frente a los Bucks. Sacramento bajó al tercer puesto del Oeste con un 40-27. Milwaukee sigue liderando la Conferencia Oeste con un sólido 49-19.

Warriors consiguió un importante triunfo en casa ante los Suns y alcanzaron un registro de 36-33 con el que subieron a la quinta plaza del lado Oeste. Por su parte, los de Arizona se mantienen cuartos en la misma clasificación, aunque ahora con un 37-31.

Resultados:

Left it all on the floor. pic.twitter.com/xp2wkhmD14

43 POINTS for Jaylen Brown (season-high) 17 in the 4th quarter 🔥

Para la noche de este martes, 14 de marzo, la programación de la NBA contempla una cartelera de ocho partidos que mantendrán en alto la emoción del mejor básquetbol del mundo.

En Canadá, los Raptors recibirán a los Nuggets e intentarán mejorar su marca de 32-36 con el que ocupan la novena posición de la Conferencia Este. Pero Denver, líder del Oeste con un 46-22, no pondrá las cosas fáciles.

Los Pelicans protagonizarán un importante cruce para la Conferencia Oeste contra los Lakers; se enfrentan el décimo con el noveno lugar, respectivamente. Además, ambos se presentan con un récord de 33-35.

Uno de los últimos enfrentamientos, y de los más atractivos, será entre los Suns y los Bucks. Los Soles quieren volver a brillas tras su caída de anoche, pero Milwaukee será un duro rival a vencer, quienes buscan aumentar su 49-19 con el que lideran la Conferencia Este.

Tuesday night's slate…

🔥 Both #1 seeds in action on NBA TV

🔥 BKN/OKC look to stay hot on NBA App

🔥 Bucks can be 1st team to clinch playoffs

📺 https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/m64OQQHCdL

— NBA (@NBA) March 14, 2023