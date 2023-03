NBA: los Lakers consiguieron una importante victoria ante los Grizzlies y luchan por la clasificación

En la pasada noche de martes en la NBA, los Lakers consiguieron una importante victoria ante los Grizzlies que los mantiene firme en la lucha por clasificar.

Los angelinos tuvieron un importante desafío al medirse con el poderoso equipo texano, pero lograron imponerse con un mejorado estilo de juego con el que esperan ir en ascenso.

El marcador final terminó 112 – 103 a favor de Los Ángeles que se hacen fuertes como locales. Un factor a destacar es que los ‘Oro y Púrpura’ perdieron únicamente en el parcial del segundo cuarto. En detalle fue: 23 – 21, 33 – 36, 26 – 23 y 30 – 23.

Anthony Davis volvió a tener una gran actuación y su capacidad ofensiva fue determinante, siendo clave para el triunfo; anotó 30 puntos, ganó 22 rebotes y dio 3 asistencias. Hay que recordar que LeBron James aún es baja por molestias físicas.

Detrás de él aparecieron Dennis Schröder, Austin Reaves y Rui Hachimura, los tres con 17 puntos. En Memphis el más destacado fue Jaren Jackson Jr. con 26 pts. Hay que recordar que Ja Morant no está disponible para jugar.

30 PTS

22 REB

3 AST

W

Anthony Davis is the first Laker since Shaq in 2003-04 to record multiple 30-point, 20-rebound games in a season 👀

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/EfGWQh1oha pic.twitter.com/HO8ViE4Vsg

— NBA (@NBA) March 8, 2023