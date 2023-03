Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 7 de marzo

La acción de la NBA no se detiene, y para este martes dentro de la etapa final de su temporada regular nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados para revisar tras la noche de lunes.

En Ohio, los Cavaliers derrotaron a los Celtics y alcanzaron un global de 41-26 con el que se mantienen cuartos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Massachusetts sufrieron su tercera caída consecutiva, quedando con un 45-21 en el segundo lugar de la misma tabla.

El FTX Arena fue escenario para una importante victoria de los Heat sobre los Hawks. Los miamenses siguen siendo séptimos en el Este, pero ahora con un mejor 35-1. En tanto, los de Georgia son octavos en la misma clasificación con un desfavorable 32-33.

Más tarde, los Nuggets se impusieron sobre los Raptors, aumentando su marca a 46-19 con la que lideran cómodamente la Conferencia Oeste. Los canadienses empeoraron a un 32-34, pero siguen siendo novenos en lado Este.

Resultados:

Tyrese Haliburton with a wild stat line for the @Pacers tonight 🔥 pic.twitter.com/pa551bCO7m

Para este martes, 7 de marzo, la programación de la NBA tiene estipulada una cartelera de ocho nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción y competitividad.

Los Thunder recibirán al siempre complicado equipo de los Warriors, buscando mejorar su registro de 30-34 con el que son decimoterceros en la Conferencia Oeste. Pero los del Estado Dorado darán pelea para hacer lo propio con su 34-31 que los posiciona quintos en la misma clasificatoria.

En el American Airlines Center se vivirá un atractivo cruce para la Conferencia Oeste, entre los Mavericks y los Jazz. Dallas se presenta como séptimo con un irregular 33-32, mientras que Utah llega como noveno con un peor 31-34.

Cerrando la jornada, pasado la medianoche, los Lakers recibirán a los Grizzlies en otro juego de importancia para el Oeste. Los angelinos necesitan aumentar su global de 31-34 que los tiene en la plaza n°11. Pero los ‘Osos’ no pondrán las cosas fáciles, ya que buscarán lo propio para seguir luchando en la segunda posición, donde se ubican con un 38-25.

TONIGHT on TNT & the NBA App…

🔥 Knicks seek 10 IN A ROW

🔥 PHI, MIN look to stay hot

🔥 Bucks: 17-1 in last 18 gameshttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/bfsk8C8ikP

— NBA (@NBA) March 7, 2023