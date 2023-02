Hasta Biden lo felicitó: las reacciones ante el histórico récord de LeBron James en la NBA

La pasada noche de martes en la NBA prometía ser histórica y así fue, ya que LeBron James alcanzó su anhelado objetivo de convertirse en el máximo anotador de la historia, generando varias reacciones y recibiendo saludos muy especiales.

El ‘King’ James llegaba al encuentro a solo 35 puntos de igualar a Kareem Abdul-Jabbar y a 36 de superarlo. Si bien el actual alero de Los Ángeles había bajado sus anotaciones en los últimos juegos, era una marca bastante alcanzable para él.

Finalmente, jugando de local con el público que esperaba con ansias el momento histórico, en un partido peleado, LeBron encestó un tiro para reescribir la historia.

Restaban 12 segundos del tercer cuarto, los Lakers caían por 104 – 97, faltaban solo dos unidades para superar a Kareem. ‘LJ’ recibió el pase de Russell Westbrook, aguantó la defensa de Kenrich Williams de espalda al aro, dio la media vuelta en suspensión y no falló.

El Crypto.com Arena estalló, el público aplaudía de pie a uno de los mejores jugadores de la historia, quien en ese momento llegaba a los 38.388 puntos.

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Como era de esperarse, desde la National Basketball Association tenían organizado algo especial. Todo se detuvo en ese momento, lo único que importaba era festejar al oriundo de Akron por su acontecimiento histórico.

Así, llegaron reconocimientos por parte de la liga, un gesto simbólico junto a Abdul-Jabbar y comenzaron a emitiese varios mensajes. Esto, sumado a las personalidades que estuvieron presentes en el momento y tuvieron la posibilidad de abrazar a ‘Bron’.

Desde cantantes hasta políticos: los saludos al ‘Rey’

Las redes sociales se llenaron de reacciones haciendo alusión al nuevo récord de LeBron James, que lo alza como el máximo anotador de la NBA. Pero hubo algunos mensajes más llamativos que otros.

Además de Abdul-Jabbar y otras leyendas de los Lakers, en primera fila estaban algunas personalidades importantes del mundo de la música, la política y de otros deportes.

Uno de los saludos que quedó registrado y fue viralizado rápidamente fue el de Bad Bunny, quien reconoció al basquetbolista como el “GOAT”, como “la cabra”.

#BadBunny estuvo presente en la noche histórica de LeBron James 🐰👑 pic.twitter.com/wZqq4Yl4K0 — All Sport News (@All_SportNews) February 8, 2023

Siguiendo con exponentes musicales, Drake también le dedicó unas palabras al N°6 de los Lakers, con un tono más humorístico. El cantante le dejó un mensaje grabado desde ‘su ambiente’.

Drake congratulates LeBron James on becoming the NBA's all-time leading scorer from his "high school gym in Akron" 😂pic.twitter.com/ExsSErZGUP — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 8, 2023

Otro de los saludos más importantes que llegaron a través de un video fue del mismísimo Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien no quiso quedarse fuera de las felicitaciones.

Joe Biden congratulates Lebron James on becoming the all-time leading scorer pic.twitter.com/UyZOjAjmbL — hoops bot (@hoops_bot) February 8, 2023

A la orilla del pabellón también se encontraba el futbolista mexicano, ex Real Madrid y actual delantero de Los Ángeles Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien también estuvo junto a uno de los máximos exponentes del baloncesto.

👑 All hail the King 👑 pic.twitter.com/gy3P4vJ3Fo — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 8, 2023

Otros tweets destacados: desde Curry hasta Manny Pacquiao

Congrats @KingJames …legendary stuff right there 🫡 #38388 — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 8, 2023

The greatest !! congrats to @KingJames — Jaylen Brown (@FCHWPO) February 8, 2023

One of One! Congrats bro @KingJames — James Harden (@JHarden13) February 8, 2023