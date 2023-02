Esta noche de martes 7 de febrero puede ser muy especial en la NBA, ya que LeBron James podría conseguir un anhelado récord y convertirse en el jugador con más puntos en la historia.

La estrella del baloncesto que actualmente brilla con Los Ángeles Lakers podría convertirse en el máximo anotador en la historia de la liga, superando a Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron está jugando su vigésima temporada como profesional en la National Basketball Association, la que comenzó con un claro objetivo en mente; seguir haciendo historia.

A lo largo de su carrera, ha sido cuatro veces campeón, elegido cuatro veces como MVP de la temporada regular y otras cuatro en las Finales. También ha sido elegido 19 veces elegido para el All-Star Game.

A sus títulos y reconocimientos personales, se le suman varios récords que sigue rompiendo, pero esta noche podría conseguir uno de los más importantes.

Con paso por tres equipos (Cavaliers -2 veces-, Heat y Lakers), el oriundo de Akron suma a día de hoy 38.352 puntos, a pocas unidades de Jabbar, quien lidera con 38.387.

En rigor, son 35 puntos lo separan de ese primer lugar, 36 para superarlo. Bajo este escenario, existe una alta probabilidad de que en el próximo partido de los Lakers logre el objetivo.

La cartelera de partidos de la NBA para este martes 7 de febrero nos ofrece el cruce entre Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder, juego propicio para que LeBron James consiga el récord.

El ‘King’ acostumbra a cerrar noches con más de 30 puntos y, si hay una mayor inspiración, no es extraño que logre los 35 (o 36). Este es uno de los antecedentes que hacen crecer la ilusión.

Otro factor a tener en cuenta es que la franquicia de Oklahoma asoma como un rival accesible, a pesar de que estén por encima de los Lakers en la Conferencia Oeste.

Conoce los detalles del encuentro que podría pasar a la historia:

Los Ángeles Lakers vs Oklahoma City Thunder

Estadio: Crypto.com Arena .

Hora: 00:00 horas (Chile).

Canal: Star+ (servicio pago de streaming); NBA League Pass (servicio pago de streaming).

