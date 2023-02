Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 7 de febrero

La acción de la NBA no se detiene y la programación nos ofrece una cartelera de nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción. También hay importantes resultados que revisar tras la jornada de lunes.

En Míchigan, los Pistons cayeron ante la visita de los Celtics y empeoraron su situación siendo últimos de la Conferencia Este, ahora con un peor global, de 14-41. En tanto, los de Boston alcanzaron un 38-16 con el que lideran la misma tabla.

Los Nets no pudieron contra los Clippers y quedaron con una marca de 32-21 que los hizo caer al quinto puesto del lado Este. Por su parte, los angelinos mantuvieron su cuarta posición en la Conferencia Oeste con un 31-26.

En el United Center, los Bulls derrotaron cómodamente a los Spurs. Con esto, los Toros se ubican novenos en el Este con un irregular 26-27, mientras que los texanos son decimocuartos en el Oeste con un mal récord de 14-40.

Pasado la medianoche, los Warriors se impusieron ante los Thunder, llegando a un registro de 28-26 que los hizo subir al séptimo lugar de la Conferencia Oeste. Los de Oklahoma se mantienen doceavos en la misma clasificación, aunque ahora con un 25-28.

What a night for Klay Thompson.

Para la noche de este martes, que puede ser histórica en la NBA, la cartelera nos ofrece seis partidos para disfrutar del mejor básquetbol del mundo y de los mejores jugadores.

Los Nets volverán a tener acción en el Barclays Center, esta vez para recibir a los Suns, quienes intentarán incrementar su global de 29-26 que los ubica sextos del lado Oeste.

Más tarde, los Nuggets se medirán ante los Timberwolves. Denver se presenta como líder de la Conferencia Oeste con un sólido 37-17. Minnesota llega como octavo de la misma clasificación con un discreto 29-27.

Para cerrar la jornada se vivirá un partido que podría ser histórico para LeBron James y la liga en general; los Lakers recibirán a los Thunder. Los angelinos buscarán mejorar su 25-29 con el que ocupan la plaza n°13 del Oeste, pero los de Oklahoma no pondrán las cosas fáciles, ya que irán en búsqueda de lo propio para su 25-28 que los tiene doceavos, y así sacarle ventaja al rival.

Horarios:

Tonight's slate is highlighted by a TNT doubleheader featuring…

🔥 Devin Booker returns for the Suns

🔥 LeBron 36 points from the scoring record

NBA App slate: https://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/NHJ0WfNlhG

— NBA (@NBA) February 7, 2023