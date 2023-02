Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 8 de febrero

La acción de la NBA no se detiene, y tras una jornada histórica, la acción continúa con nuevos partidos en cartelera. Conoce los horarios para hoy y los resultados de la pasada noche de martes.

En el Barclays Center, los Nets volvieron a caer, esta vez ante los Suns. Con esto, los de Brooklyn se mantienen quintos en la Conferencia Este, aunque ahora con un 32-22. En tanto, los de Arizona subieron al quinto puesto del Oeste con un 30-26.

Más tarde, los Nuggets se impusieron ante los Timberwolves e incrementaron su global a 38-17, con el que siguen liderando la Conferencia Oeste. A raíz de esta derrota, Minnesota bajó a la novena plaza de la misma clasificación con un 29-28.

Los Grizzlies se impusieron cómodamente ante los Bulls en casa y siguen con una buena campaña que los tiene segundos en el Oeste con un 32-21. Por su parte, los Toros luchan por subir o mantenerse novenos en el Este, donde se ubican con un 26-28.

Cerrando la jornada, los Lakers cayeron ante los Thunder y siguen complicados en el decimotercer lugar del lado Oeste con una marca de 25-30. Oklahoma pudo subir a la plaza n°11 de la misma tabla con un 26-28.

Resultados:

Para este miércoles, la programación de la liga nos ofrece una cartelera de nueve atractivos partidos que intensifican la competencia en la temporada regular de la NBA.

El TD Garden albergará el juego de entre los Celtics y los 76ers. Como locales, los de Boston intentarán aumentar su récord de 38-16 con el que lidera la Conferencia Este. Pero al frente tendrá a un equipo de Filadelfia que se ubica tercero en la misma tabla con un 34-18 y queriendo recortar distancias.

Pasado la medianoche, los Trail Blazers recibirán a los Warriors. Portland se presenta como doceavo de la Conferencia Oeste con un 26-28. Golden State llega como séptimo de la misma clasificación con un 28-26.

A la misma hora, los Clippers se medirán ante los Mavericks y buscarán mejorar su registro de 31-26 con el que se posicionan cuartos en el Oeste. Los texanos, en tanto, no pondrán las cosas fáciles, ya que lucharán para subir del sexto lugar, donde están con un 29-26.

