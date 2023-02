NBA: los Celtics aplastaron a los Nets y se alzan como candidatos

En la pasada noche de miércoles en la NBA, los Celtics consiguieron una contundente y significativa victoria ante los Nets y se ubica entre los favoritos de la temporada.

La cartelera tenía como principal atractivo el cruce entre ambas franquicias de la Conferencia Este. Se enfrentaban el primero con el cuarto lugar y prometía bastante.

A pesar de que no se dejó de lado el gran nivel de baloncesto exhibido, todo fue por parte de Boston, quienes dominaron durante todo el juego y se quedaron con una aplastante victoria.

En la primera mitad los parciales fueron 46 – 16 y 33 – 29; para la segunda parte, aunque la distancia fue menor, no hubo remontada por parte de Brooklyn quedando en 31 – 27 y 29 – 24. El marcador final terminó en un contundente 139 – 96 a favor de los locales.

Jayson Tatum destacó una vez más y lideró a su equipo con 31 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Lo siguió su fiel escudero, Jaylen Brown con 26 tantos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Con esto, los de Massachusetts siguen liderando cómodamente el Este con un global de 37-15. Por su parte, los de Nueva York se mantienen cuartos, aunque ahora con un 31-20.

Jayson Tatum and Jaylen Brown went off in the Celtics W.

☘️ Tatum: 31 PTS, 9 REB, 4 AST, 7 Threes

☘️ Brown: 26 PTS, 3 REB, 3 AST, 7 Threes pic.twitter.com/mnIMhnXYq3

— NBA (@NBA) February 2, 2023