Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 1 de febrero

La temporada regular 2022-23 de la NBA sigue con un apasionante desarrollo que para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos. Además, hay importantes resultados que revisar tras la jornada de martes.

En un atractivo cruce de la Conferencia Este, los Cavaliers cayeron ante la visita de los Heat. A pesar de la derrota, los de Ohio se mantiene quintos con un global de 31-22. En tanto, los miamenses alcanzaron un 29-23 con el que siguen sextos.

Los Knicks cayeron ante los Lakers en el Madison Square Garden y quedaron con un 27-25 en la séptima posición del lado Este. Por su parte, los angelinos sumaron otro triunfo que los deja con un registro de 24-28 en el decimotercer lugar de la Conferencia Oeste.

A medianoche, en el último enfrentamiento, los Nuggets se impusieron a los Pelicans. Denver sumó de local y sigue liderando el Oeste con un 25-16, mientras que Nueva Orleans cayó al décimo sitio de la misma clasificación con un 26-26.

Resultados:

Para este miércoles, la programación de la NBA contempla una cartelera de 8 partidos que mantendrá en alto la emoción y competitividad de la liga.

En el FedExForum, los Grizzlies enfrentarán a los Trail Blazers intentando mejorar su marca de 32-18 que los ubica en el segundo puesto del Oeste. Los de Portland buscarán lo propio para mejorar su negativo 24-26 que los ubica doceavos en la misma tabla.

Los Celtics se medirán ante los Nets en uno de los juegos más atractivos de la noche y significativo para la Conferencia Este. Los de Massachusetts quieren sacar mayor ventaja en lo más alto con su 36-15, pero los neoyorquinos no pondrán las cosas fáciles, ya que intentarán aumentar su 31-19 con el que son cuartos.

Más tarde, los Timberwolves recibirán a los Warriors. Minnesota se presenta con un ajustado récord de 27-26 siendo octavos de la Conferencia Oeste. Golden State llega como quinto de la misma clasificación con un 26-24.

