NBA: Giannis Antetokounmpo sigue rompiendo récords con sus destacadas actuaciones

En la pasada noche de miércoles de la NBA, Giannis Antetokounmpo tuvo una gran actuación que le permitió seguir rompiendo récords a nivel individual.

Milwaukee realizó la siempre complicada visita a Toronto. El partido estuvo bastante peleado y los Bucks se impusieron ante los Raptors por un marcador final de 101 – 104 en tiempo de prórroga.

Como era de esperarse, ‘Anteto’ fue una pieza clave para la victoria, anotando 30 puntos. Tuvo un 38.9% en tiros de campo (7/18), 33.3% en triples (1/3) y 71.4% en tiros libres (15/21).

Además, aportó con 10 asistencias y ganó 21 rebotes. Todo esto lo logró en 40 minutos de juego, cerrando una gran noche a nivel personal con la que vuelve a hacer historia.

Este último triple-doble de 31-21-10 que consiguió Giannis Antetokounmpo anoche se suma a una seguidilla de imponentes registros con el que eleva sus números en la NBA.

En los últimos cinco partidos, la estrella de los Bucks suma +200 puntos, +80 rebotes y +30 asistencias. Esto le permitió igualar el récord solamente mantenía una leyenda.

Se trata de Kareem Abdul-Jabbar, quien también vistió la camiseta de Milwaukee y hoy cuenta con más de algún récord que parece inigualable. Sin embargo, esta temporada ha sido espectacular a nivel de rendimientos individuales.

Ahora, el griego igualó la marca de uno de los basquetbolistas más grandes en la historia de la liga y espera a seguir rompiendo récords para que su paso por la NBA sea aún más significativo.

Giannis Antetokounmpo's last 5 games:

30 PTS, 21 REB, 10 AST

55 PTS, 10 REB, 7 AST

43 PTS, 20 REB, 5 AST

45 PTS, 22 REB, 7 AST

27 PTS, 9 REB, 3 AST

He's the first player since Kareem Abdul-Jabbar in 1972 to drop 200+ PTS, 80+ REB, and 30+ AST over a 5-game span. pic.twitter.com/gktMMk1a9Y

— NBA (@NBA) January 5, 2023