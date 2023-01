NBA: Giannis Antetokounmpo registró la mayor cifra de su carrera ante los Wizards

Las últimas jornadas de la NBA han sido históricas, con varios récord que se han superado o igualado, y en la noche de martes, Giannis Antetokounmpo consiguió un nuevo hito.

Milwaukee recibió a Washington y la hospitalidad acabó en cuanto comenzó el partido. Los locales se impusieron por un marcador final de 123 – 113.

Los Bucks volvieron a contar con un inspirado ‘Anteto’, quien se lució con 55 puntos. Tuvo un 60.6% en tiros de campo (20/33), 93.8% en tiros libres (15/16) y no encestó triples en tres intentos.

Además, ganó 7 rebotes y aportó con 10 asistencias. Todo esto, en 37 minutos de juego, siendo una pieza determinante para que su equipo alcance un global de 24-13 y siga en el tercer lugar de la Conferencia Este.

Gracias a esta performance, Giannis Antetokounmpo consiguió el registro más alto de su carrera como jugador profesional de la NBA. La máxima anterior de ‘Greek Freak’ fue de 52pts, ante los Philadelphia 76ers, el 17 de marzo de 2019.

Por otra parte, el ala pívot de 28 años lleva +40 unidades en tres duelos consecutivos, una marca que también consigue por primera vez en su trayectoria.

Esto también lo hace igualar un récord de la franquicia, ya que posiciona como el tercer jugador de Milwaukee en conseguir sobre los 40 puntos en tres partidos consecutivos.

Antes que él lo hicieron dos grandes jugadores de la NBA: Flynn Robinson en febrero de 1969 y Kareem Abdul-Jabbar en febrero de 1972.

En estos tres últimos partidos, el griego también ha obtenido +10 rebotes y al menos cinco asistencias, permitiéndolo otro récord. Los únicos jugadores que han logrado una actuación similar (en esta racha) son: Elgin Baylor en 1961 y 1963, Wilt Chamberlain en 1963 y Russell Westbrook en 2016.

"We don't only play for the name on the back. We play for the name on the front." pic.twitter.com/tjF7CzLmEG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 4, 2023