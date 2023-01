Cartelera NBA: revisa los partidos para este miércoles 4 de enero

La NBA no se detiene, está cada vez más interesante, y para esta noche nos ofrece una nueva cartelera de partidos en su temporada regular 2022-23. Además, hay resultados para revisar de la jornada de martes.

Anoche, los Thunder dieron una sorpresa al triunfar por una amplia diferencia a los Celtics. Los dirigidos por Mark Daigneault se impusieron en casa y subieron al doceavo lugar de la Conferencia Oeste con un global 16-21.

En tanto, los de Massachusetts tropezaron ante un rival inesperado y sumaron su segunda derrota consecutiva. A pesar de esto, siguen liderando la Conferencia Este, aunque ahora con un 26-12, más cercanos a sus perseguidores.

Resultados:

👑 37 points for De'Aaron Fox 👑 Career-quarter high (22) in the 4Q 👑 Game-winner with 0.4 left @swipathefox x @SacramentoKings pic.twitter.com/tRrC1qdVbl

Para este miércoles 4 de enero, la NBA nos ofrece una nutrida cartelera de 12 partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga y un alto nivel de competitividad.

La Conferencia Este vivirá un atractivo enfrentamiento con los Bulls recibiendo a los Nets. Los de Illinois esperan mejorar su marca de 16-21 con el que se ubican onceavos, pero al frente tendrán a los segundos de la tabla que luchan por el liderato con su 25-12.

En San Francisco, los Warriors recibirán a los Pistons. Golden State se presenta como noveno de la Conferencia Oeste con un 20-18. Detroit llega como último del Este, y peor equipo de la temporada, con un 10-30.

A la misma hora, los Lakers se medirán ante los Heat. Los oro y púrpura serán locales y querrán salir del puesto n°13 de la tabla Oeste, donde están con un negativo récord de 16-21. Pero no tendrán las cosas fáciles, ya que los miamenses, séptimos del Este, intentarán incrementar su 20-18.

Tonight on ESPN and the NBA App…

🍿 Nets seek 13 in a row

🍿 Spida looks to follow 71 pts last game

🍿 Giannis coming off career-high 55

🍿 Klay (54 last gm), GSW seek 6 straighthttps://t.co/HMzmcX9cSl pic.twitter.com/U71TcmITpl

— NBA (@NBA) January 4, 2023