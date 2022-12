NBA: confirman 11 sancionados por la pelea entre los Magic y los Pistons

Los Magic y los Pistons protagonizaron una escandalosa pelea la pasada noche de miércoles en la NBA y ahora se dieron a los sancionados por de manera oficial.

El partido que se disputó en el Little Caesars Arena no era muy atractivo en la previa si se consideran los aspectos deportivos. Ambos equipos viven un mal momento y se posicionan en la parte baja de la Conferencia Este.

Sin embargo, las emociones fueron más allá de la cancha cuando los jugadores Franz Wagner, de Orlando, y Killian Hayes, de Detroit, tuvieron un fuerte encontrón.

La situación fue empeorando, con cada vez más jugadores, e incluso personal del cuerpo técnico, enredados en el montón donde caían golpes y empujones.

Tempers flare in Detroit after an altercation between Moe Wagner and Killian Hayes.@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/ig6lYrdju8

— Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) December 29, 2022